Gigi Becali, lăudat pentru aducerea lui Iordănescu: "CFR Cluj nu mai e favorită clară la titlu. FCSB e mai puternică"

Edi Iordănescu va fi antrenorul FCSB în acest sezon de Liga 1.

Iuliu Mureșan, fostul președinte al lui CFR Cluj, club unde a colaborat cu Edi Iordănescu, crede că numirea antrenorului pe banca FCSB va echilibra lupta pentru titlul din Liga 1, aducând rigoarea și profesionalismul de care echipa lui Gigi Becali avea nevoie. Oficialul crede că clauza de reziliere de 500.000 de euro îl va ajuta să lucreze în liniște la clubul bucureștean.

"Îl cunosc pe Edi. Sunt sigur că nu va accepta niște situații care au fost acceptate în trecut de antrenorii de la FCSB. Sunt convins de acest lucru! E un antrenor foarte bun. Până acum câteva zile, vedeam pe CFR Cluj sigur câștigătoare a unui nou titlu. Dar lucrurile se schimbă, odată cu venirea lui la FCSB. Echipa va fi mult mai puternică și mai disciplinată, decât a fost până acum. Va fi o echipă mai solidă și va pune mult mai multe probleme lui CFR Cluj.

Va fi o luptă interesantă, mai acerbă după venirea lui Edi Iordănescu la FCSB. Și-a făcut viața mai ușoară prin acea clauză de reziliere, a vrut să se asigure că nu o să aibă problemele pe care le-au avut alți antrenori acolo. Are experiență, are trofee câștigate, e deja unul dintre antrenorii foarte buni din Liga 1. E normal să pună o asemenea clauză, ca să aibă libertatea de a decide la echipă, dacă tot are responsabilitatea rezultatelor", a declarat Iuliu Mureșan pentru Sport.ro.