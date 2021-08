Cum a fost tratat Edi Iordănescu în primul său mandat la FCSB? Istoria relației cu Gigi Becali

Din articol Istoria relației dintre Edi Iordănescu și FCSB

Edward Iordănescu poartă o discuție cu patronul lui FCSB, Gigi Becali, pentru a se întoarce pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, fiul lui Anghel Iordănescu ar fi foarte aproape să semneze cu FCSB. Acesta chiar a răspuns pe rețele de socializare asupra speculaților de săptămâna aceasta: "Salut. Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficiala referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioada. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce sa anunț sau să comunic. Va rog să mă înțelegeți și să respectați poziția. O zi bună", a fost mesajul lui Iordănescu de pe Facebook.

Totuși, Edi Iordănescu are un istoric ciudat cu FCSB, unde a fost aproape să antreneze și în ultimii ani, când a refuzat ca Becali să ia decizii asupra lui, iar înțelegerile au căzut.

Istoria relației dintre Edi Iordănescu și FCSB

Aventura lui Iordănescu cu clubul roș-albastru a început în anul 1984, când la doar șase ani tatăl său îl ducea la meciurile de pe Ghencea ale Stelei. La aceea vreme, acesta era bun prieten cu Alin Stoica, fiul marelui mijlocaș Tudorel Stoica.

Alături de Alin a început să intre pe teren și să se joace cu fotbaliștii de la echipa mare înainte de începutul partidelor sau chiar la pauză. Edi Iordănescu a jucat la juniorii Stelei între 1984 și 1995, iar în sezonul 1995-1996 a fost promovat la echipa de seniori, acolo unde a bifat doar o singură partidă.

După ce Ilie Dumitrescu a renunțat la postul de antrenor în 2010, Edi Iordănescu a primit rolul de principal, fiind secundul lui "Mister" în timpul perioadei sale petrecute în Ghencea. Iordănescu a pregătit echipa roș-albastră doar pentru opt zile, timp în care a avut parte de două meciuri: o înfrângere în deplasare în Liga 1 împotriva Oțelului Galați, scor 0-1 și o victorie în deplasare în Cupa României împotriva celor de la CFR Craiova, scor 1-0. Marius Lăcătuș l-a înlocuit pe Iordănescu pe 28 septembrie.

De atunci, Gigi Becali a încercat de mai multe ori să-l readucă pe banca tehnică, însă acesta nu s-a mai întors din cauza neînțelegerilor cu privire la intervențiile patronului asupra lotului.

Tweet Gigi Becali FCSB CFR Cluj edi iordanescu Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!