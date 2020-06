EXCLUSIV | Se face schimbul momentului? Gnohere poate ajunge la Craiova, in schimbul altor doi jucatori

Gigi Becali vrea sa scape neaparat de „Bizon”, dupa ce l-a acuzat ca sufera de Alzheimer.

Harlem Gnohere (32 ani), mai are contract cu FCSB pana in iunie 2021, dar patronul Gigi Becali vrea sa scape de salariul mare al acestuia, 20.000 de euro plus bonusuri, in conditiile in care latifundiarul ii prefera in centrul ofensivei sale pe Florin Tanase (25 ani) si Adrian Petre (22 ani). De asemenea, Gnohere l-a enervat pe Becali cu o postare pe retelele de socializare, in care a sugerat ca ar suferi de Alzheimer, pentru ca nu mai tine minte ca mai are contract cu FCSB inca un an. Dupa ce posibilele transferuri in Egipt, Arabia Saudita, China, la Poli Iasi, Botosani sau intoarcerea la Dinamo au cazut, rand pe rand, Becali considera ca plecarea lui Gnohere a devenit o prioritate si este dispus sa renunte la suma de transfer. Plecarea atacantului ar ajuta si la recalibrarii fondului general de salarii, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, care in acest moment trece de 4 milioane de euro pe an, cu tot cu taxe.

In aceste conditii, patronul „ros-albastrilor” ar fi dispus la un schimb de jucatori cu Craiova, unde are o relatie corecta cu omologul Mihai Rotaru. Printre jucatorii doriti in schimbul „Bizonului” se afla oricare combinatie de doi dintre Laurentiu Popescu (portar, 23 ani), Ionut Mitran (fundas central, 18 ani), Alexandru Mateiu (mijlocas central, 30 ani), Luis Nitu (atacant central, 18 ani), Jovan Markovici (atacant central, 19 ani, imprumutat la Academica Clinceni) sau Carlos Fortes (atacant central, 25 ani, imprumutat la Ittihad Tanger).

In ultimul sezon, Gnohere a intrat in dizgratia lui Becali, care l-a acuzat, in multe randuri, ca are kilograme in plus si ca refuza prelungirea contractului, consecinta fiind ca a jucat din ce in ce mai putin si a fost trimis in somaj tehnic, mai ales ca patronul si-a schimbat profilul jucatorilor pe care ii vrea la echipa - roman, tanar, international, transferabil. Francezul este cotat la 1.3 milioane de euro si are, in acest sezon, 21 de prezente (doar 8 ca titular) si 6 goluri in toate competitiile. Crescut de Cannes si Troyes, el a evoluat la seniori pentru FC La Tour, FC Bulle, Urania Geneve, Excelsion Virton, Charleroi, Westerlo, Mouscron, Mons si Dinamo. "Bizonul" este cel mai bun marcator strain al FCSB in cupele europene.