Motivul pentru care transferul lui Gnohere la Iasi a picat! Ce oferta i-a facut Rednic lui Gigi Becali si de ce nu s-au inteles

Gnohere este trecut pe linie moarta la FCSB.

Atacantul celor de la FCSB, Harlem Gnohere, este trecut pe linie moarta la FCSB dupa ce Gigi Becali a decis sa il bage in somaj tehnic. Dupa aceasta intamplare, antrenorul celor de la Poli Iasi, Mircea Rednic, a vrut sa il ajute pe Gnohere, insa totul a picat.

Becali a spus in urma cu o saptamana ca are o oferta din partea lui Mircea Rednic pentru Gnohere, insa nu ii da drumul decat in schimbul a 500.000 de euro.

Potrivit Prosport, mutarea a picat din cauza faptului ca Rednic isi dorea sa il imprumute pe atacantul francez, iar ulterior ros-albastrii sa ramana cu o cota de bani dintr-un viitor transfer. Gigi Becali nu a fost de acord cu asa ceva si din cauza faptului ca in joc era si problema salariului lui Gnohere, care pana in momentul izbucnirii pandemiei castiga 20.000 de euro pe luna.

"Gnohere...am oferta. Mi-a cerut Rednic ca vrea sa il ia, am zis ca vreau 500.000 pe el. A intrebat Mircea Rednic cat vreau pe el. Si eu am zis ca 500 de mii", a spus Gigi Becali la Telekomsport in urma cu o saptamana.