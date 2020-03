Exclusiv www.sport.ro: 'Bizonul' Gnohere, DAT AFARA dupa ce i-a venit sa VOMITE la ultimul amical dinaintea sezonului! Momentele traite in Romania despre care nu s-a stiut nimic

In fiecare saptamana, Agentul Secret din Romania scrie in EXCLUSIVITATE pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte.

Se cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre SANSA de a gasi omul potrivit in locul potrivit sau povestea lui Harlem Gnohere , fotbalistul pe care forta neobisnuita l-a transformat in cuceritorul portilor adverse.

Vara, 2015. Gnohere face cunostiinta cu Romania sfatuit de agentul Mihai Joita, noul director sportiv al Petrolului la vremea aceea. Alintat "Bizonul", francezul de origine ivoriana a fost golgeterul lui Charleroi la promovarea in prima liga belgiana, recomandare perfecta pentru un transfer reusit la Ploiesti. Abia numit antrenor la Petrolul, Tibor Selimes, fost jucator al lui Anderlecht, garanteaza de asemenea pentru "Bizon". Numai ca Gnohere vine la Petrolul dupa 6 luni de vacanta, ultima sa echipa - Mons - fiind in faliment din februarie.

Face impresie inca de la aeroport - "BIzonul" arata ca un luptator de sumo cu peste 100 de kilograme la 1,83 metri inaltime. Petrolul incepe pregatirea cu Gnohere titular in atac, dar echipa lui Selimes nu reuseste sa inscrie impotriva modestei Blejoi, in primul amical al verii. Francezul atrage atentia prin "forma" sa starnind un sir nesfarsit de glume in tribuna. Cantonamentul din Serbia se incheie fara mari schimbari pentru "Bizon" care pastreaza multe kilograme in plus la revenirea la Ploiesti. Colac peste pupaza, la antrenamentul deschis dinaintea inceperii campionatului acuza stari de voma si paraseste terenul inca din timpul incalzirii. Suporterii sunt nervosi si ii cer sa paraseasca echipa. Nici patronul Capra nu are prea multa rabdare cu Gnohere - nu pune pret pe asigurarile date de directorul sportiv Joita si ii reziliaza contractul de 7000 de euro pe luna. Aventura "Bizonului" in Romania pare ca se opreste aici, dar...



MIRCEA REDNIC cauta un atacant potrivit pentru Dinamo, al carui lot sufera in ofensiva. Rednic il cunoaste pe Gnohere din Belgia si pare decis sa-i ofere o sansa. Antrenorul isi pune cuvantul pentru "Bizon", care cere ... doua scaune atunci cand se asaza sa semneze contractul cu Dinamo. Francezul accepta provocarea. Pentru un salariu mai mic decat la Petrolul, doar 5000 de euro pe luna, Gnohere isi pregateste revansa. Arunca kilogramele in plus si inscrie gol dupa gol. Incheie sezonul cu 12 reusite, cel mai bun marcator al lui Dinamo, care pierde insa Cupa Romaniei la penalty-uri, contra CFR-ului.

Patronul FCSB, Gigi Becali il place si ofera 800 000 de euro pentru transferul francezului. Dinamo refuza dar pierde "omul potrivit" - Negoita renunta la Rednic si il pune antrenor pe Andone. Sezonul urmator, fara Rednic, "Bizonul" nu mai sperie pe nimeni, iar Dinamo accepta pana la urma sa-l vanda, in ianuarie, pentru 250 000 de euro, ca sa nu-l piarda gratis la finalul sezonului.

Cu un salariu dublu, "Bizonul" renaste in tricoul echipei lui Becali. Atinge o medie de 15 goluri pe sezon si devine golgeterul Romaniei in 2017/2018. Semneaza o victorie de senzatie in primavara Europa League, 1-0 cu Lazio. Urcusul continua - Harlem Gnohere ajunge vedeta in Franta natala si apare in emisiuni televizate.

Povestea continua, insa intrebarea ramane: unde ar fi fost "Bizonul" fara inspiratia lui Rednic?