Gigi Becali vorbeste despre SCHIMBUL VERII: Gnohere - Chindris! "Vrea Iftime sa il ia?" Patronul FCSB a scazut oferta pentru fundas 

Patronul FCSB a comentat zvonurile din presa conform carora s-ar pregati sa il ofere pe Gnohere la schimb pentru Andrei Chindris.

Gigi Becali viseaza sa il aduca pe Andrei Chindris la FCSB de un an si a facut mai multe oferte pentru Valeriu Iftime, patronul lui Botosani in acest sens, insa nu s-a concretizat nimic.

In urma scandalului cu Harlem Gnohere, care a fost trimis in somaj tehnic de patron, in presa s-a scris ca FCSB si Botosani ar pregati schimbul verii: Gnohere - Chindris.

Patronul FCSB a dezmintit informatia aparuta in presa, afirmand ca a scazut oferta pentru Chindris, dupa ce se intelesese cu Iftime pentru 580.000 de euro.

"Sa i-l dau lui Iftime? Pai vrea el sa il ia? Nu stiu despre asa ceva. Se duce Gnohere acolo? El are 15 - 20.000 pe luna, ii da Iftime atat pe luna? Eu nu am auzit asa ceva, sunt vrajeli, minciuni. De unde pana unde sa il dai pe Gnohere, sa il iei pe Chindris? Iftime vrea bani, da el bani pe jucatori...?

I-am dat 580 000 prima data pentru Chindris, s-a sucit, ca e Saptamana Patimilor. Am zis 'bine, atunci iti dau 400.000'", a declarat Gigi Becali la PRO X.