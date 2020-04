Prinde Gnohere un transfer la Botosani?! "Cine nu l-ar lua in Romania?" Reactia lui Valeriu Iftime despre aducerea "Bizonului"

Gigi Becali vrea sa scape de Harlem Gnohere, care mai are un an de contract cu FCSB.

Gigi Becali vrea sa il indeparteze pe Gnohere de la FCSB, iar acesta ar fi putut fi inclus in tranzactia pentru aducerea lui Andrei Chindris de la Botosani.

Valeriu Iftime spune ca in ciuda faptului ca Gnohere este un fotbalist bun si un varf pe care si l-ar dori orice echipa din Romania in acest moment, pretentiile financiare nu ii pot fi implinite la Botosani:

"Nu am vorbit niciodata despre Gnohere. Eu am spus doar ca este un fotbalist bun. Cine nu l-ar lua pe Gnohere azi in Romania ca varf de atac, dar cred ca e foarte scump si acum nici nu am nevoie de un varf de atac. Nici nu as vrea sa ii dau suma pe care o vrea lui Gnohere si nici nu am vorbit cu vreun impresar de-al lui sau altceva. E un subiect din alt peisaj, nu este discutia la Botosani despre Gnohere", a spus Valeriu Iftime la PRO X.

15.000 de euro pe luna este salariul lui Gnohere la FCSB. 51 de goluri in 115 meciuri a reusit "Bizonul" de la sosirea sa la echipa ros-albastra.