Gnohere a dat IGNORE FCSB-ului! 'Bizonul' nu a mai revenit in cantonament si nimeni nu stie nimic de el

Din articol Gigi Becali incearca sa scape de el

Harlem Gnohere nu a revenit la reunirea lotului FCSB si nici macar nu le mai raspunde celor din staff.

Fotbalistii FCSB-ului au reluat pregatirea de cinci zile, insa 'Bizonul' nu s-a prezentat nici pana acum in cantonament.

Mai mult, din informatiile Fanatik, Gnohere nici macar nu le mai raspunde celor din staff si nimeni nu stie nimic de el.

Atacantul ros-albastrilor se afla in conflict cu Gigi Becali, dupa ce a fost nemultumit de faptul ca a fost bagat in somaj tehnic.

Gnohere mai are contract cu FCSB pana in iunie 2021 si are un salariu de 20.000 de euro pe luna.

Patronul FCSB-ului nu se mai bazeaza pe serviciile lui Gnohere si i-a gasit deja un posibil inlocuitor:

"Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. Hai si Tanase ca are 24-25, hai sa zicem. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani sa fie sanatosi", spunea Gigi Becali.