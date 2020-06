Harlem Gnohere s-a intors in Romania la doua saptamani dupa ce colegii sai au inceput antrenamentele! Ce se va intampla cu atacantul de la FCSB

Gnohere a fost intr-o situatie tensionata cu conducerea FCSB dupa ce a fost bagat in somaj tehnic.

Harlem Gnohere, atacantul FCSB, s-a intors in Romania si urmeaza sa stea doua saptamani in carantina, conform legii, relateaza Antena Sport. Francezul a fost bagat in somaj tehnic de Gigi Becali si s-a creat o adevarata situatie tensionata ca urmare a acestei decizii.

Desi jucatorii ros albastrilor au inceput sa se antreneze de doua saptamani, atacantul s-a intors abia astazi si nu va putea fi folosit nici in urmatoarel 14 zile, ca urmare a carantinarii sale.

Desi s-a intors, Gnohere nu stie daca va mai fi folosit in echipa patronata de Gigi Becali. Finantatorul a declarat ca nu il mai intereseaza de atacantul sau si vrea sa scape de el.

"Nu ma mai intereseaza Gnohere, ce problema e cu Gnohere. E problema lui, sa fie sanatos. Mai are un an de contract. Ce pot sa fac daca mai are un an contract? Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani, sa fie sanatosi.", a spus Gigi Becali la PRO X in urma cu cateva saptamani.

Harlem Gnohere are 32 de ani si este cotat la 1,3 milioane de euro, conform transfermarkt. A venit la FCSB in 2017. In acest sezon are 6 goluri marcate in 18 meciuri pentru ros albastrii.