Gigi Becali ar avea inlocuitor pentru Harlem Gnohere: "Iti da Gigi alta masina!" Ce atacant din Liga 1 ar putea sa fie "masina de goluri" a FCSB

Gigi Becali a incercat sa scape de Gnohere inca din iarna, insa nu a reusit, iar "Bizonul" a ramas la echipa.

Harlem Gnohere nu mai intra in planurile patronului ros-albastrilor, care i-ar fi gasit deja un inlocuitor chiar din Liga 1.

Conform digisport.ro, patronul FCSB a pus ochii pe Valentin Gheorghe, atacantul Astrei Giurgiu, in varsta de 23 de ani si cu o cota de piata de 900.000 de euro.

Tanarul jucator a contribuit la calificarea echipei sale in play-off-ul Ligii 1, inscriind 10 goluri in acest sezon. Zvonurile despre posibila mutare au aparut dupa cele mai recente declaratii ale lui Gheorghe, in care afirma ca FCSB este Steaua.

Fanii Astrei nu au primit vestea prea bine, iar la reunirea lotului i-ar fi strigat: "Iti da Becali alta masina".

Harlem Gnohere a venit la FCSB de la Dinamo in anul 2017, in schimbul sumei de 250.000 de euro. "Bizonul" a jucat 115 meciuri in pentru vicecampioana Romaniei si a inscris 51 de goluri.

Cota lui Gnohere este de 1.3 milioane de euro, conform Transfermarkt.