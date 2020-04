Gnohere a vorbit despre plecarea de la FCSB! Raspunsul "Bizonului" pentru fanii sai

Gnohere este tot mai putin in atentia lui Gigi Becali pentru a continua la FCSB si plecarea sa pare iminenta.

Gigi Becali l-a bagat in somaj tehnic pe unul dintre jucatorii cu cel mai mare salariu, Harlem Gnohere. Patronul forteaza despartirea de atacantul francez care joaca la FCSB din 2016.

"Bizonul" a facut un live pe Instagram alaturi de fostul fundas al ros albastrilor, Moke, potrivit DigiSport. Cei doi au discutat despre fotbal si despre situatia grea in care ne aflam din cauza pandemiei de COVID-19.

In timpul live-ului de pe Instagram, un fan l-a intrebat pe Gnohere daca va pleca de la FCSB. "Nu stiu daca o sa plec, o sa vorbesc cu Gigi.", a fost raspunsul francezului. Moke a completat razand: "Nu pleaca "Bizonu" de la FCSB, nu pleaca :))" Gnohere a raspuns la fel de amuzat: "Stau acasa, ma retrag ca Pintilii."

Gnohere are o valoare de piata de 1,3 milioane de euro si a venit la FCSB de la Dinamo in schimbul a 250 de mii de euro. A rusit sa marcheze peste 50 de goluri in cele patru sezoane petrecute la ros-albastrii si a fost golgheter in Liga 1 in sezonul 2017-2018.