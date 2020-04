Gnohere il ataca DUR pe Gigi Becali si spune ca mai are contract inca un an cu FCSB! "Alzheimer, boala care distruge memoria si alte functii mentale"

Francezul n-o va parasi in vara pe FCSB.

Dupa ce l-a bagat in somaj tehnic pe Gnohere, Gigi Becali a declarat ca atacantul va pleca in vara, pentru ca ii expira contractul. Se pare ca lucrurile nu stau deloc asa, iar francezul face precizari intr-o postare pe Instagram, in care-l ataca subtil pe Becali, sugerand ca acesta sufera de Alzheimer, din moment ce a uitat ca intelegerea mai e valabila inca un an.

"Boala Alzheimer. Boala progresiva care distruge memoria si alte functii mentale importante. Conexiunile neuronale si neuronii de asemenea se degradeaza si mor, ceea ce se traduce prin distrugerea memoriei si alte functii mentale importante", a scris Gnohere, alaturi de o poza din 2018, cand a semnat prelungirea pana in 2021.