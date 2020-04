Gigi Becali i-a raspuns lui Gnohere la atac! Ce spune patronul FCSB de jucatorii care vor sa dea clubul in judecata

Gnohere este derajant de faptul ca a fost bagat in somaj tehnic la FCSB.

Mai multi jucatori de la FCSB au fost bagati in somaj tehnic din cauza pandemiei de coronavirus, in frunte cu Harlem Gnohere. Acesta a fost foarte deranjat de decizia patronului si a avut un mesaj la adresa oficialilor.

Gnohere a postat o poza cu el cand semna contractul cu FCSB, insotita de mesajul care acuza ca unele persoane au Alzheimer, facand referire la oficialii FCSB.

Gigi Becali a raspuns astazi gestului facut de "Bizon". "Nu m-a deranjat postarea lui Gnohere, a zis si el niste vorbe. Ma supar cand vad nedreptate, chiar daca nici eu nu am fost tot timpul un om drept. Gnohere mai are un an de contract si il poate duce pana la capat.", a spus Becali la DigiSport.

Becali a mai spus ca orice jucator e liber sa isi caute dreptatea, iar daca comisiile vor decide ca nu isi trateaza jucatorii in mod corect, patronul le va plati salariul. "Eu las jucatorii sa mearga la comisii, la TAS, iar daca au castig de cauza le dau banii.", a adaugat Becali.