EXCLUSIV | Varianta SOC la care se gandeste Becali! Un fost dinamovist, fiu al fostului 'Balon de Aur' in locul lui Gnohere? Anunt de ultima ora

Becali e in conflict cu Gnohere, care oricum nu mai era atacantul favorit pentru primul 11 al FCSB.

Sunt sanse mari ca 'Bizonul' sa plece, indiferent daca Becali decide sa-i mai acorde o sansa pe finalul sezonului sau nu.

Dupa redeschiderea perioadei de achizitii, FCSB poate face o mutare surpriza pe una dintre filierele batatorite bine in ultimii ani. Rivaldinho e solutia-soc la care se gandesc stelistii pentru atac. Numai ca atacantul nu va fi deloc usor de luat. Brazilianul de 25 de ani mai are optiuni in China si Rusia, sustin sursele www.sport.ro. Fiul genialului Rivaldo - fost 'Balon de Aur' in perioada in care juca la FC Barcelona - a confirmat la Viitorul si se gandeste sa accepte o provocare superioada celor pe care i le poate oferi acum Liga 1. Pentru Rivaldinho exista interes, iar discutiie informale dintre parti au inceput deja. Hagi ar vrea in jur de 500 000 de euro pentru sud-american. Desi Becali e cunoscut drept cel mai important platitor de salarii din Liga 1, pandemia pare sa-l fi strans la buzunar. Becali ar putea concura cu greu sumele pregatite de chinezi sau rusi.

Rivaldinho a fost adus in 2019 de la Levski, mai intai sub forma de imprumut, apoi semnat definitiv. Fost jucator la Dinamo in 2017, atacantul a mai trecut in cariera pe la cluburi din Portugalia si Brazilia.

Rivaldinho are in acest sezon 7 goluri si 4 assisturi in 18 meciuri pentru Viitorul lui Hagi.