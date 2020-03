Reactia ACIDA a lui Florin Tanase dupa ce s-a scris ca vestiarul s-a intors impotriva lui: "Eu am insistat la patron in numele echipei!"

Gigi Becali a decis sa reduca salariile jucatorilor de la FCSB din cauza pandemiei de coronavirus.

Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a oferit prima reactie dupa ce Gazeta Sporturilor a scris ca mijlocasul ros-albastrilor a intrat intr-un conflict cu coechipierii sai, dupa ce a fost primul care a acceptat reducerea salariului.

Site-ul gsp.ro anunta ca jucatorii i-ar fi spus pe un grup lui Florin Tanase "tradator".

"Eu si colegii mei am inteles situatia dificila in care ne aflam cu totii si am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, sa oferim ceva inapoi clubului care ne plateste si pentru care ne dorim cu totii sa facem performante. In calitate de capitan al echipei, am fost cel care i-a reprezentat pe jucatori in discutiile pe aceasta tema cu patronul, care a propus reducerea salariilor pana in ianuarie 2021. La insistentele mele, a acceptat ca aceasta perioada sa se diminueze pana in luna septembrie 2020.

De aici si pana a scrie, insa, ca am fost numit tradator de catre coechipieri, este cale lunga. In plus, este o ofensa extraordinara adusa mie de catre un ziar care ar trebui sa fie respectabil!

Este pacat sa vad cum anumiti jurnalisti, care probabil actioneaza la comanda unor persoane cu diferite interese, isi permit sa publice asemenea articole mincinoase, care aduc atingere demnitatii mele.

Asadar, va rog sa nu luati in considerare informatiile mincinoase aparute in Gazeta sporturilor de astazi si sa aveti garantia ca intre mine si colegii mei nu au existat discutii de genul celor relatate.

Mai mult, consider ca atat eu, cat si colegii mei, pentru faptul ca suntem dispusi sa renuntam la sume considerabile din contractele noastre, ar trebui sa fim tratati cu respect si consideratie!", a fost mesajul lui Florin Tanase.