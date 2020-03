"Meciul de azi e exceptia." FCSB a distrus-o pe Craiova cu 4-1, dar Florin Tanase continua sa fie critic

FCSB s-a impus cu 4-1 pe teren propriu in fata Craiovei si unul dintre marcatorii ros-albastrilor a fost Florin Tanase. Capitanul FCSB-ului este rezervat in declaratii si spune ca echipa mai are in continuare foarte multe lucruri de imbunatatit. Mijlocasul spune ca avand in vedere ultimele meciuri facute de ei, acesta este exceptia si nu se astepta ca echipa sa inscrie de 4 ori:

"Trebuie sa vedem si urmatoarele meciuri daca ne-am revenit. Azi am facut o partida buna, am marcat mult si aceste reusite ne vor da incredere.

Cred in continuare ca mai avem multe lucruri de imbunatatit pentru a arata ca o echipa care merita sa fie campioana.

Tinand cont de meciurile pe care le-am facut pana acum, meciul de azi e exceptia, dar vom vedea.

Noi am marcat anul asta doar 2 goluri la Botosani, 2 pe final de meci cu Hermannstadt. Era greu de crezut ca azi vom marca 4, dar ne bucuram.

Ramane de vazut ce vom face la Cluj, daca vom castiga avem sanse la titlu. Daca vom pierde nu cred ca vom mai avea sanse.

Ne convin aceste echipe care joaca fotbal, dar daca nu esti intr-o forma buna degeaba iese echipa adversa la joc. Si Botosani a iesit la joc si nu prea le-am pus probleme.

Nu a avut Vlad vina la golul primit, erau greu sa mute sa fie langa bara si sa inchida. I-am simtit cresterea si l-am vazut si la antrenamente ce parade face. Ii trebuie incredere, atata tot.", a spus Florin Tanase la finalul meciului.