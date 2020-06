Florin Tanase a fost la un pas sa plece de la FCSB, dar pandemia de coronavirus i-a stricat planurile lui Gigi Becali! Unde ar putea ajunge capitanul ros-albastrilor

Mijlocasul lui FCSB este foarte aproape de un transfer, dar pandemia de COVID-19 blocheaza in continuare mutarea.

Ioan becali a declarat ca transferul sau este foarte aproape de final si ca de el sunt interesate echipe din America si din Turcia.

"Florin Tanase e un jucator pe care l-am promovat peste tot. In America, In Turcia, om vedea. Oamenii vor sa-l urmareasca, din pacate a venit aceasta pauza de trei luni, om vedea ce se intampla pana la sfarsit si pana in iarna", a declarat Ioan Becali, pentru AntenaSport.

In iarna, rivala din oras a lui Alexandru Mitrita, New York Red Bulls, a vrut sa il transfere, dar afacerea nu s-a concretizat.

Cota de piata a fostului jucator de la Viitorul este de 2.2 milioane de euro. In acest sezon el a bifat 36 de meciuri in tricoul lui FCSB, a reusit sa marcheze 10 goluri si a oferit 6 pase decisive.