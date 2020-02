"Suntem o echipa de pusti!" Florin Tanase, extrem de CRITIC dupa infrangerea USTURATOARE cu Dinamo

Dinamo s-a impus in derby-ul Romaniei prin golurile lui Sin si Lazar. Florin Tanase este cel care a inscris singurul gol al ros-albastrilor, din penalty, insa nu a fost suficient. Prestatia jucatorilor lui Vintila a fost extrem de slaba, iar capitanul le-a reprosat asta coechipierilor sai la finalul partidei.

"E greu, am demonstrat inca o data ca Steaua e o echipa de pusti fara prea multa experienta.

Nu stiu ce sa zic, nu ne-am simtit in teren, nu am pasat, nu jucam deloc anul acesta. Dupa ce am vazut in seara asta, da, e o mare diferenta de experienta. Inainte de meci spuneai ca nu avea cum sa nu castige fcsb. greseli de curtea scolii, trec oamenii pe langa noi.

Se pare ca mergem din rau in mai rau, nu inteleg de ce, avem toate conditiile sa putem progresa, vin aceste meciuri si pierdem contra marii rivale. Trebuia sa avem atitudine mult mai buna, sa fim mai agresivi, mi se pare ca nu s-a intamplat asta.

Nu e vorba de faptul ca am fost schimbati, cand faci greseli de curtea scolii, eu nu am vazut la derby-urile din afara sa se faca greselile pe care le-am facut noi.

Din cate imi aduc aminte, ultimele etape, anul trecut am jucat fara 9 clasic si am facut-o destul de bine, am castigat meciuri", a declarat Florin Tanase la finalul meciului.

"Meciul a trecut, mergem inainte"

Adi Popa a fost si el dezmagit de rezultat, insa are incredere in puterea echipei de a-si reveni.

"Nu ne convine situatia. Puteam sa ne apropiem la 3 puncte CFR. Asta e...ne pregatim de maine pentru play-off. Am avut sanse si etapa trecuta si acum sa ne apropiem, dar nu am reusit. Prefer sa nu discut despre forma proasta pe care o traversam, ne vom pregati in continuare si sper ca din etapa viitoare sa jucam mai bine. N-am vazut foarte bine faultul lui Cristea, dar daca a venit ambulanta inseamna ca e grav. Sper ca Perovic sa fie bine. Din punct ed vedere al suporterilor, m-am simtit ca pe vremuri. Cred ca daca meciul s-ar fi jucat 11 la 11, in repriza a doua ar fi fost totul foarte diferit. Meciul a trecut, dar trebuie sa mergem inainte, sa nu repetam greselile facute si sa invatam din ele. Am incercat sa ofer 100%", a declarat Adi Popa la finalul meciului.