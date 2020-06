Gigi Becali i-a fixat pretul lui Florin Tanase! Cu cat vrea patronul FCSB sa il vanda pe "favoritul" sau 

Gigi Becali a vorbit din nou despre vanzarea jucatorilor de la echipa.

Patronul FCSB a vorbit despre vanzarea jucatorilor si dupa ce a dezvaluit ce oferte are pentru Florinel Coman, cea mai scumpa "perla" a sa, Gigi Becali a dezvaluit si pe cat intentioneaza sa isi vanda jucatorul preferat de la FCSB, capitanul Florin Tanase.

"Eu nu negociez asta la televizor, eu am cerut pe Tanase 5 milioane. E negociabil, dar nu vreau sa spun asta la televizor. Giovanni vorbeste ca el fiind impresar, are strategia lui, eu o am pe a mea. Una e ce zice imprearul, alta ce zice patronul. Cand spune patronul inseamna ca i-a fixat pretul", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Florin Tanase a jucat 36 de meciuri in acest sezon in tricoul ros-albastrilor si a inscris 10 goluri, oferit si 6 pase de gol. Cota fotbalistului este de 2.2 milioane de euro conform transfermarkt si este al treilea cel mai valoros jucator din lotul lui Bogdan Vintila, dupa Florinel Coman si Dennis Man.