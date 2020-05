Florin Tanase, revoltat din cauza Covid-19! "La supermarket sunt 200 de insi, dar nu putem sa ne antrenam!" Ce spune capitanul FCSB-ului

Florin Tanase a vorbit despre situatia pandemiei de coronavirus impreuna cu fostul coleg, Romario Benzar, actualul jucator al Perugiei.

Cei doi fosti coechipieri au purtat o discutie pe Instagram Live si principalul subiect a fost noul coronavirus care loveste intreaga lume.

Capitanul FCSB-ului este revoltat de faptul ca nu are voie sa se antreneze alaturi de echipa, in timp ce la magazine vede lumea cum se inghesuie.

"Cum e posibil sa nu ne lase sa ne antrenam cate 3? La supermarket sunt 200 de insi, dar noi nu putem sa ne antrenam. La voi se intra in magazin pe rand, nu toti gramada ca aici. Aici sunt 100 de insi unul langa altul", a spus Florin Tanase.

Benzar: "Aici daca nu ai masca si manusi, iti dau la intrarea in magazin"

Fostul fundas al ros-albastrilor spune ca italienii sunt mult mai atenti in ceea ce priveste regulile de distantare sociala:

"Daca nu ai masca si manusi, iti dau la intrarea in magazin. Se intra pe rand. In Perugia, unde sunt, chiar se respecta regulile. Si gandeste-te ca aici nu prea au fost multe cazuri. Iti dai seama cum e in nord?" i-a raspuns Benzar lui Tanase.