"Virusul a vrut sa facem cunostinta!" :) Reactia capitanului Florin Tanase dupa ce a ajuns la perfuzii! Momentele grele prin care a trecut: "A fost destul de neplacut"

Florin Tanase s-a aflat printre cei 9 fotbalisti ai FCSB-ului infectati cu Covid-19.

Capitanul FCSB-ului, pozitiv cu Covid-19, s-a confruntat cu mai multe simptome neplacute din cauza virusului si a fost bagat pe perfuzii. In aceeasi situatie s-au aflat si Olaru cu Cristea, restul de 6 fotbalisti ai ros-albastrilor fiind asimptomatici.

Tanase a oferit si cateva detalii despre simptomele pe care le-a avut zilele trecute si spune ca acum se simte mult mai bine datorita tratamentului pe care l-a primit:

"Va salut pe toti! Se pare ca acest virus, din pacate, a vrut cu tot dinadinsul sa facem cunostinta.

Prima zi a fost destul de neplacuta, cu febra, dureri de cap si dureri musculare. Imediat ce am ajuns in tara, am beneficiat de tratamente corespunzatoare, iar acum ma simt foarte bine.

Au mai fost mici stari de disconfort, dar nimic ingrijorator.

Sper sa ne revedem curand! Va multumesc pentru gandurile voastre bune, pentru mesajele primite si va doresc sanatate", a fost mesajul postat de capitanul FCSB-ului pe pagina sa de Instagram.