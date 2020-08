EXCLUSIV | Dinamo incearca o lovitura MONSTRUOASA! Jucatorul pe care PSG credea ca-l va aduce la o cota de 100 de milioane de euro a fost ofertat!

Spaniolii de la Dinamo au inceput sa poarte primele negocieri pentru cele mai tari transferuri de la club.

Noii investitori vor sa o faca pe Dinamo din nou o forta in Liga 1, motiv pentru care incearca sa aduca cei mai buni jucatori care sa faca uitate ultimele sezoane ale 'cainilor'.

Conform surselor www.sport.ro, oficialii lui Dinamo au intrat la negocieri pentru transferul lui Hervin Ongenda, jucator care este dorit de inca doua echipe din Liga 1, FC Botosani si Gaz Metan Medias.

Atacantul crescut la Paris Saint-Germain, a mai trecut pe la cluburi precum SC Bastia, PEC Zwolle, Real Murcia, dar a fost si in Romania, la Botosani, pana in iarna, cand a fost vandut la Chievo Verona in schimbul sumei de 500 000 de euro.

In acest sezon, Ongenda a jucat 17 meciuri in Liga 1 si 3 in Serie B, a inscris 3 goluri, toate pentru Botosani si a oferit doua assist-uri.

Fotbalistul care are in palmares 7 trofee alaturi de PSG este cotat la 550 000 de euro conform Transfermarkt.