Noul acționar al lui Dinamo se delimitează de Nicolae Badea. "Nu el m-a convins să vin". Cornel Dinu poate pierde acțiunile

Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, noii acționari majoritari ai lui Dinamo, dar și Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului, și Vlad Iacob, administratorul special al "roș-albilor", au particpat astăzi la prima conferință de presă după preluarea pachetului de la Dorin Șerdean și DDB. Noutatea în privința planurilor este că fostele glorii ale clubului nu vor mai ocupa funcții administrative, ci doar în zona sportivă, iar printre rânduri s-a lăsat de înțeles că lui Cornel Dinu îi va fi greu să se mai mențină printre acționarii clubului din Ștefan cel Mare.

"Am ajuns întâmplător la Dinamo, putem spune, cu un grup de investitori"

"Domnul Badea nu m-a convins să vin aici. Domnul Badea... Într-adevăr, îl respect pentru suportul pe care l-a dat în momentul în care ne-am întâlnit cu dânsul și a intermediat comunicarea cu domnul Șerdean. Acesta a fost rolul domnului Badea. Am ajuns întâmplător la Dinamo, putem spune, cu un grup de investitori care avea un plan să intervină pentru rezolvarea situației de la Dinamo.

M-au rugat pe mine să fiu cel care ia inițiativa și să facem acest efort, cum spuneam, de aliniere a intereselor. Și pentru că am mai făcut la viața mea asemenea operațiune, mi-am asumat acest rol și de aceea sunt acum în fața dumneavoastră. Simpatizam cu Dinamo, chiar și înainte de preluarea acțiunile. Nu am încercat să cumpărăm cei 7-8% de la domnul Badea. Nu am discutat cu domnul Dinu, până acum", a declarat Eugen Voicu.

Cine sunt acționarii lui FC Dinamo 1948. "Procurorul" ar putea suferi un "squeeze out"

În acest moment, conform datelor disponibile, acțiunile clubul Dinamo sunt deținute de Red&White 2022 Management (Eugen Voicu, Andrei Nicolescu / 80,87%), Asociația "Peluza Cătălin Hîldan" (12,06%), ACSFC Dinamo (Nicolae Badea / 7,03%), Cornel Dinu (0,03%) și Dorin Șerdean (0,01%).

Cel mai probabil, acționarii minoritari vor fi nevoiți să își aducă contribuția financiară, în caz contrar urmând ca procentul lor de acțiuni să fie preluat, o operațiune denumită "squezee out" pe piața financiară. Cornel Dinu, fostul mare fundaș al lui Dinamo, antrenor și conducător, deține un procent infim din anul 2004, poate participa la toate Adunările Generale ale Acționarilor și a putut fi prezent la luarea deciziilor majore, indiferent dacă patronul s-a numit Nicolae Badea, Ionuț Negoiță, Pablo Cortacero sau Dorin Șerdean, dar nu se știe cu ce sume a contribuit acesta de-a lungul anilor la bugetul clubului.

"Vrem să investim 12 milioane de euro, sumă care reprezintă un business plan pe care l-am făcut, pe care l-am luat în considerare pentru următorii trei ani și jumătate. Majorarea de capital social este soluția pe care o vom aplica și chiar dacă inițial pot fi niște împrumuturi, ele sunt de fapt împrumuturi convertibile în acțiuni. Avem în obiectiv listarea clubului după cinci ani de activitate la bursă", a dezvăluit Eugen Voicu. Listare la bursă și majorarea de capital ar putea face mai facilă excluderea acţionarilor minoritari cei mai vulnerabili, respectiv Cornel Dinu și Sorin Șerdean, în viitor, dacă aceștia nu contribuie cu sumele necesare.

Cum stau cele trei echipe cu denumirea Dinamo

În acest moment, există cluburile FC Dinamo 1948 (Liga 2), CS Dinamo (Liga 3) și CS FC Dinamo (Liga 4). Gruparea din campionatul municipal, controlată de omul de afaceri Nicolea Badea, este lider al clasamentului și are șanse foarte mari să promoveze în Liga 3.

Echipa finanțată de MAI este antrenată de Andrei Cristea și condusă de Dănuț Lupu și ocupă poziția a cincea în Seria 4 a Ligii 3, la 13 puncte în spatele liderului CS Tunari, dar are de recuperat un handicap de un punct pentru a se califica în play-off. FC Dinamo 1948 se află pe locul cinci în Liga 2 și trebuie să câștige partida cu SSU Poli Timișoara pentru a-și asigura prezența în play-off-ul eșalonului secund.

Foto - Gabriel Chirea