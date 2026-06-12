GALERIE FOTO Peugeot a lansat primul GTi 100% electric! Ce specificații are și în cât timp prinde 100 km/h

Peugeot a lansat primul GTi 100% electric! Ce specificații are și în cât timp prinde 100 km/h AUTO
SPORT.RO
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Peugeot a prezentat oficial noul E-208 GTi, primul model 100% electric din istoria gamei GTi. 

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PeugeotE-208 GTi
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Noul E-208 GTi păstrează aproape neschimbat designul conceptului prezentat în 2025. Modelul primește accente roșii specifice GTi, spoilere redesenate, aripi evazate, jante exclusive și un eleron nou.

Ce specificații are și în cât timp prinde 100 km/h

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La interior, Peugeot a pregătit scaune sport, cusături roșii, iluminare specifică și un volan inscripționat cu sigla GTi.

Din punct de vedere tehnic, hot hatch-ul francez dezvoltă aproximativ 280 CP și 345 Nm, fiind cel mai puternic model din familia 208. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 5,7 secunde, iar viteza maximă este limitată la 180 km/h.

Modelul este echipat cu o baterie de 54 kWh și beneficiază de încărcare rapidă de până la 100 kW, ceea ce permite alimentarea de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute. Autonomia estimată ajunge la aproximativ 375 de kilometri.

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