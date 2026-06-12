Noul E-208 GTi păstrează aproape neschimbat designul conceptului prezentat în 2025. Modelul primește accente roșii specifice GTi, spoilere redesenate, aripi evazate, jante exclusive și un eleron nou.
GALERIE FOTO Peugeot a lansat primul GTi 100% electric! Ce specificații are și în cât timp prinde 100 km/h
Peugeot a prezentat oficial noul E-208 GTi, primul model 100% electric din istoria gamei GTi.
La interior, Peugeot a pregătit scaune sport, cusături roșii, iluminare specifică și un volan inscripționat cu sigla GTi.
Din punct de vedere tehnic, hot hatch-ul francez dezvoltă aproximativ 280 CP și 345 Nm, fiind cel mai puternic model din familia 208. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 5,7 secunde, iar viteza maximă este limitată la 180 km/h.
Modelul este echipat cu o baterie de 54 kWh și beneficiază de încărcare rapidă de până la 100 kW, ceea ce permite alimentarea de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute. Autonomia estimată ajunge la aproximativ 375 de kilometri.
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