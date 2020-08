EXCLUSIV | Detalii despre filmul dinamovistilor care va face inconjurul lumii! Declaratii in premiera ale regizorului care va spune povestea farsei colosale de la Steaua-City

Dinamovistii vor sa le mai dea o lovitura rivalilor de la FCSB! Fanii lui Dinamo fac un film cu coregrafia "Doar Dinamo Bucuresti" de la FCSB - Manchester City, din 2016!

Momentul memorabil de la FCSB -City, coregrafia "Doar Dinamo Bucuresti", a devenit subiect de film. Regizorul Laviniu Lazar face un film cu farsa care a facut inconjurul lumii! Filmul se va numi "Prima oara-i gratis"!

"Am inceput sa lucram la acest film. E un proiect despre pasiune", spune Lazar.

Filmul va fi lansat pe Arena Nationala in 2021!

"Fatih Terim a zis ca suporterii sunt acea parte a echipei care nu se schimba niciodata. Partea cea mai speciala a echipei la Dinamo e reprezentata de suporterii ei", spune artistul.

Filmul va fi lansat in 2021, la 5 ani de la evenimentul cu Manchester City.



"Pana acum, cel mai complicat a fost sa-i conving pe cei de la PCH sa ne impartaseasca detaliile pentru ca a durat mult sa avem iincredere unii in altii. Eu am mai facut documentare despre fotbal care au avut proiectii la TIFF si au luat premii in America. Filmarile vor avea loc in 3 tari", explica cineastul pentru www.sport.ro.