Cine da banii la Dinamo?! Pablo Cortacero ar fi pus doar de fatada: "Nu este un tip foarte puternic financiar. In spania asa se vorbeste!"

Pablo Cortacero este noul actionar majoritar al clubului Dinamo, insa Gica Craioveanu sustine ca alte persoane ar fi in spatele afacerii.

Gica Craioveanu ii cunoaste foarte bine pe Meleron Merin si Pablo Cortacero din perioada petrecuta la Getafe. Craioveanu spune ca acestia nu au puterea financiara pentru a tine un club de calibrul lui Dinamo si vocile din Spania spun ca alte persoane sunt in spatele afacerii si care sunt gata sa investeasca bani :

"Melero a fost contabil la Getafe in perioada cand eu am fost consilierul presedinteului. Il cunosc destul de bine. Ne vedeam la meciuri, ne mai vedeam la birou la el. Nu cred ca este un tip foarte puternic financiar, nici el si nici Pablo Cortacero. Probabil au in spate pe cineva cu bani. Dar ei nu sunt persoane cu bani...asa cum este Gigi Becali de exemplu.

Probabil este in grup in spatele lor, asa cum s-a vorbit si in Spania, care pune banii", a dezvaluit Craioveanu la Ora Exacta in Sport.

Gica Craioveanu: "E complicat sa vedem jucatori spanioli in prima noastra divizie!"

Craioveanu a vorbit si despre posibilitatea aducerii mai multor jucatori spanioli la Dinamo si spune ca doar din a treia divizie spaniola va fi posibil acest lucru.

Plafonul minim de salarii pe care l-a pus Federatia de Fotbal din Spania pentru primele doua divizii este prea ridicat pentru ce poate oferi Dinamo:

"E complicat sa vedem jucatori spanioli in prima noastra divizie. Ei pleaca de la un salariu de 77.500 (n. r. pe an), cat poate sa iti dea tie Dinamo? Poate sa iti dea 10-12 mii? E greu sa iti dea salariul asta. Federatia din Spania a pus acum cativa ani salariu minim de baza. 77.500 pentru a doua divizie, iar in prima divizie e 155.000 de euro salariul minim. Poti sa iei jucatori de la Segunda B, cum ar fi a treia divizie la noi din tara. Sunt jucatori foarte buni si acolo, jucatori care de mici au fost la echipe importante si stiu sa joace fotbal. Au o oarecare experienta", a mai spus Craioveanu.