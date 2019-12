Era laudat de Gigi Becali, dar acum e la un pas de plecare! Un jucator de la FCSB este dorit in strainatate! Cati bani incaseaza patronul ros-albastrilor

FCSB este in discutii cu un club din Israel pentru vanzarea unui jucator.

Ionut Vina a fost mai mult rezerva la FCSB si este la un pas de a se transfera in strainatate. Vina nu a mai fost titular din luna octombrie si in ultimele 7 meciuri a jucat adunat doar 39 de minute.

Jucatorul a fost adus in vara de la Viitorul, dupa ce sezonul trecut a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai constantenilor.

Maccabi Haifa este clubul care, conform fanatik, se intereseaza de Ionut Vina. Macabi este una dintre cele mai titrate echipe din Israel si in acest sezon ocupa locul secund in campionat, cu 37 de puncte.

Potrivit sursei citate, Maccabi Haifa este pregatita sa plateasca in schimbul mijlocasului 1 milion de euro.

Gigi Becali spunea in startul sezonlui ca Vina joaca de cinci ori mai bine decat o facea la Viitorul:

"L-am intrebat pe Vina, cum poate sa joace de cinci ori mai bine decat o facea la Viitorul si altii deja nu mai pot sa joace. Mi-a zis ca se bucura de fotbal. Am sa ma duc la echipa si am sa le spun tuturor sa se bucure de fotbal", spunea Gigi Becali dupa primele meciuri ale lui Vina in tricoul ros-albastrilor.

Transferul se afla momentan la stadiul de discutii, dar gruparera din Israel este dispusa sa-i inainteze oferta lui Gigi Becali. Vina a evoluat deja la doua echipe in acest sezon, iar pentru Maccabi ar putea evolua abia din vara.