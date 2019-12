Gigi Becali a vorbit despre defectul lui Radoi: "Are o iubire de sine care il face sa mai greseasca." Ce spune despre meciul nationalei

Gigi Becali a vorbit despre Mirel Radoi.

Patronul FCSB-ului a vorbit despre asteptarile de la echipa nationala, acum ca finul sau a devenit selectioner. In mandatul lui Cosmin Contra, jucatorii ros-albastrilor nu au reusit sa se impuna la echipa nationala, dar odata cu sosirea lui Radoi, Becali este convins ca lucrurile vor sta altfel.

"Nu ca au sanse ca bagheta lui Radoi. Eu cred in Mirel Radoi marele antrenor si Mirel marele selectioner. Si avand incredere mare in el cred ca va lua jucatori mai multi de la noi. Pentru ca avem valoare noi. Nu vreau sa vorbesc mai mult.

Cred ca ne calificam, eu asa cred. Si cred in ajutorul care i-l va da Dumnezeu lui Mirel. E un om curat, cu suflet de aur, un om extraordinar. Are o mica iubire de sine care il face sa mai greseasca uneori. L-am luat in brate si i-am spus <Ba tu poti sa imi faci mie ce vrei tu toata viata ta. Niciodata nu o sa ma supar pe tine>", a spus Gigi Becali.

Romania va intalni Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020, pe 26 martie 2020.