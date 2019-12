Gigi Becali poate rata transferul fundasului mult dorit! "Nu am putut sa ii raspund la telefon!" Ce oferte mai are jucatorul

Gigi Becali vrea cel putin un fundas central in aceasta iarna.

Patronul FCSB-ului a spus ca vrea sa cumpere doi fundasi centrali. Daca pe Chindris nu il poate lua, Becali s-a reorientat spre partenerul acestuia din centrul defensivei de la Botosani.

Becali a dat de inteles ca si-l doreste pe Andrei Miron (25 de ani) si l-a sunat pe Valeriu Iftime. Patronul Botosaniului a spus ca nu a auzit telefonul, dar il va contacta pe Becali dupa sarbatori:

"Situatia cu transferul lui Miron la FCSB este un pic ciudata. Gigi a vorbit la Tv de el, dar nu a apucat sa vorbeasca si cu mine. In urma cu cateva zile Gigi m-a sunat, dar am vazut prea tarziu apelul de la el si am spus ca o sa il resun eu, dar voi face acest lucru dupa Craciun. Nu imi place sa discut despre transferuri in ajuns de Craciun. Dar mi-am dat sema ca Gigi Becali a vrut sa vorbim despre Miron pentru ca este clar ca pe Chindris nu il las sa plece acum. De la vara voi discuta cu Gigi si despre Chindris. Insa il voi suna dupa Craciun pe Gigi sa vad daca il vrea cu adevarat pe Miron. Am ceva pentru Miron de prin Khazastan, dar nu este ceva foarte clar. Pentru o suma nu foarte mare, ma inteleg eu cu Gigi, as putea sa il las la FCSB.

Eu zic ca Miron poate sa faca fata la FCSB, dar va asigur ca nu are nici probleme cu kilogramele in plus asa cum a spus Ionut Rada. Miron era peste Burca ca valoare atunci cand cei doi faceau pereche in aparare la Botosani", a spus Iftime pentru ProSport.

18 aparitii are Miron pentru Botosani in acest sezon, in care a reusit sa inscrie si doua goluri. Cota fundasului este de 800 de mii de euro, potrivit transfermarkt.