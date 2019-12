INCREDIBIL! Gigi Becali emigreaza in Grecia! "O sa-mi iau cetatenie! Eu si toata familia!" Patronul FCSB nu a mai suportat si a rabufnit

Gigi Becali vrea sa emigreze.

Becali va deveni bunic si se gandeste serios sa paraseasca tara din cauza noilor probleme pe care le are cu justitia. Patronul este acuzat de DNA pentru spalare de bani si a spus ca nu vrea sa fie la puscarie atunci cand i se nasc nepotii.

"Am avut niste probleme si vad ca inca le am, mi-a zis si familia, hai sa ne mutam din tara asta! Pai, daca nu pot sa-mi protejez familia... M-am dus in Grecia, m-am interesat, o sa-mi iau cetatenie. Si eu, si toata familia! Pai, am ajuns sa stau la cheremul unui procuror, un pusti, ca vrea el sa se afirme si inventeaza acuzatii... El spune ca stiam in 2014, cand eram in puscarie, adica eu spalam bani din puscarie! Eu am dat banii la biserici, la oameni amarati, am salvat vieti omenesti. De asta am mers in Grecia, sa iau cetatenie la toata familia. Nu sunt dispus sa mi se nasca nepotii si eu sa fiu in puscarie. Eu am facut puscarie si nu mai vreau sa fac! Adica sa am nepoti si eu sa stau la puscarie ca vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, ma, platesc prejudiciu si fac puscarie in Grecia! In Grecia se pune o bratara, nu faci puscarie! Acolo faci puscarie doar daca dai in cap, omori", a spus Gigi Becali la Romania TV.

Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, sunt acuzati pentru spalarea a 50 de milioane de euro. Patronul FCSB sustine ca aceasta suma i-a oferit-o cadou nepotului sau si nu este vorba de nicio sapalare de bani.