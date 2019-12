Postul pe care ar putea evolua Nistor la FCSB: "Poate sa joace cu ochii inchisi!" Sfatul unui fost international pentru Gigi Becali

Gigi Becali a anuntat ca si l-ar dori pe Nistor la FCSB.

Fostul mare jucator din nationala Romaniei, Ilie Dumitrescu a vorbit despre postul pe care l-ar putea juca Nistor in eventualitatea unui transfer la FCSB.

Mijlocasul "cainilor" este vazut de Ilie Dumitrescu titular in echipa ros-albastrilor:

"Nistor poate sa joace la orice echipa din liga 1. La FCSB ar fi titular - Ovidiu Popescu sau Nedelcu in fata apararii, Morutan si Nistor la mijloc, apoi Man, Tanase si Coman. Cum sa nu joace Nistor? Poate sa joace cu ochii inchisi! Nistor aduce un plus! Poate doar la CFR nu ar juca, Petrescu l-a avut. Si la Craiova ar juca cu ochii inchisi", a spus Ilie Dumitrescu la digi.

Dan Nistor (31 de ani) are 16 meciuri in tricoul lui Dinamo in acest sezon si a reusit sa marcheze 4 goluri si sa ofere 10 pase decisive.