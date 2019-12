"Pe el nu il mai aduc pentru ca nu vrea sa joace cum vreau eu!" Gigi Becali a renuntat la unul dintre preferatii sai si nu il mai aduce la FCSB! Ce lista de transferuri are patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre jucatorii pe care vrea sa ii la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre jucatorii pe care vrea sa ii aduca la FCSB, dar spune ca din Romania este foarte greu sa ia jucatori.

"Tocmai am venit de la biserica si doresc pace si liniste tuturor. Am facut niste donatii financiare si alimente inainte de Craciun si sunt mai linistit ca am adus bucurie in cateva case nevoiase. De fotbal o sa mai vorbesc dupa Anul Nou. Nu am facut niciun transfer pana acum. Am spus o data ce jucatori vreau, dar din Liga 1 nu prea am de unde sa ma iau. De la Gica Hagi am luat, de la prietenul Iftime de la Botosani, la fel, iar de la CFR nu prea am ce sa aduc pentru ca Dan Petrescu lucreaza mai mult cu fotbalisti de peste 30 de ani si eu vreau tineri.

De la Dinamo de luat este Nistor, dar nu vreau cearta acum la sfarsit de an cu nimeni si nu mai vorbesc despre el. Iar de la Craiova este Mihaila ala. E tare bun baiatul, dar nu mi-l da Rotaru. Oricum, Rotaru cere foarte multi bani pe jucatori atunci cand aude ca ii vreau eu, dar doar ca sa nu ii dea la FCSB. Cu el este foarte greu sa fac afaceri! De la Niculae am mai luat jucatori, iar pe Budescu nu il mai aduc ca am auzit ca nu vrea sa joace varf asa cum vreau eu!", a declarat Becali pentru Prosport.