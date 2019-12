"Cum sa fac eu spalare de bani?" Vestea pe care o astepta toata lumea! Gigi Becali a dat raspunsul final cu privirea la emigrarea sa in Grecia! Ce a spus patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a lamurit situatia cu privire la emigrarea sa in Grecia.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat de curand ca se gandeste sa plece in Grecia, din cauza problemelor pe care le are cu justitia. Gigi Becali este acuzat de DNA pentru spalare de bani. In cele din urma, patronul ros-albastrilor, s-a razgandit si spune ca nu va mai emigra, datorita faptului ca i-a fost ridicat sechestrul.

"Tata, eram si eu suparat, ingrijorat pentru familia mea, dar Dumnezeu si Justitia din Romania mi-au facut dreptate si mi-au ridicat sechestrul. Pai, cum sa fac eu spalare de bani cand in 2014 eram arestat? Sunt foarte suparat pe acel procuror DNA, cred ca are un pic peste 30 de ani, dar tare om rau mai este! Nu stiu de unde are atata rautate pe mine, dar uitati si voi ca avem judecatori cu capul pe umeri, iar ei mi-au dat dreptate. Cum judecatorii sunt drepti, iar eu am incredere in ei, atunci am decis sa raman in tara mea. Acum vreau sa urez tuturor romanilor sarbatori fericite si un an nou mult mai bun. Eu o sa ma duc in continuare la biserica, iar voi sa fiti sa fiti toti sanatosi!", a spus Becali la Prosport.