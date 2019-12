Gigi Becali vrea sa emigreze in Grecia. Isi cumpara echipa acolo si isi muta jucatorii de la FCSB?

Patronul FCSB pare hotarat sa obtina cetatenia greaca si sa paraseasca Romania. Intrebarea e daca vrea sa lichideze si FCSB-ul.

Gigi Becali are din nou probleme cu legea si a amenintat ca va parasi tara daca va fi pus sub acuzare de catre procurorii DNA pentru spalare de bani. Latifundiarul a anuntat ca vrea sa obtina cetatenia greaca pentru toata familia si sa emigreze. De asemenea, el nu a reusit sa se impace cu oficialii MApN si sa concesioneze marca „Steaua” si palmaresul istoric al celui mai titrat club de fotbal din Romania si a primit semnale ca nu i se va permite sa joace pe noua arena din Ghencea, care va fi terminata pana in vara anului viitor si va avea o capacitate de 31.500 de locuri.

In aceste conditii, patronul FCSB ar putea sa cumpere o echipa din a doua jumatate a Super League sau una care activeaza in liga secunda greaca. Cum de Olympiakos, PAOK, AEK Atena sau Panathinaikos nu se poate atinge, pentru ca fie nu sunt de vanzare, fie ar trebuie sa plateasca zeci sau chiar sute de milioane de euro doar pentru achizitie, Becali poate prelua o echipa cu pretentii mai reduse si sa incerce sa o ridice la nivelul granzilor Greciei prin cateva transferuri de marca si o infuzie de capital. Becali ar putea achizitiona cluburi precum Aris Salonic (de 3 ori campioana a Greciei), Xanthi FC, Atromitos FC, Panionios FC sau PAS Giannina.

POATE BECALI SA ISI MUTE LEGAL JUCATORII DE LA FCSB?

Ramane de vazut cum va putea Becali sa isi transfere sau sa isi imprumute legal cei mai buni jucatori din lotul cotat la aproape 40 de milioane de euro, fara sa fie luat in vizor de procurori, in conditiile in care Florian Walter a facut acelasi lucru, in 2012, cand a mutat cu titlu gratuit 11 jucatori de la “U” Cluj la Petrolul. Ulterior, Walter a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si delapidare cu consecinte deosebit de grave.

Teoretic este posibil, pentru ca, in ianuarie 2019, milionarul din Pipera a intrat posesia actiunilor FCSB, iar nepotul sau, Vasile Geambazi, se ocupa doar de Academia FCSB, cele doua cluburi fiind structuri separate si partenere, nestiindu-se clar cine ce jucatori are sub contract. Geambazi a fost finantatorul si artizanul promovarii Academicii Clinceni in Liga 1, despre care presa sportiva a scris ca va fi folosita la nevoie pentru a muta cei mai importanti jucatori de la FCSB, daca Becali va pierde procesul prin care i se cer despagubiri de aproape 37 de milioane de euro de catre MApN, pentru acoperirea prejudiciului din perioada 2004-2014, cand a folosit ilegal marca „Steaua”. Daca cei mai importanti jucatori ai FCSB au fost legitimati pe alte societati decat cea care detine FCSB si apoi imprumutati, atunci Becali ar putea face transferurile catre Grecia mult mai usor.

DE CE S-A SUPARAT GIGI BECALI PE ROMANIA

Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, sunt investigati de DNA pentru spalarea a 50 de milioane de euro, suma pe care patronul FCSB sustine ca i-a oferit-o cadou nepotului sau. "Am avut niste probleme si vad ca inca le am, mi-a zis si familia, ’hai sa ne mutam din tara asta!’. Pai, daca nu pot sa-mi protejez familia... M-am dus in Grecia, m-am interesat, o sa-mi iau cetatenie. Si eu, si toata familia! Pai, am ajuns sa stau la cheremul unui procuror, un pusti, ca vrea el sa se afirme si inventeaza acuzatii... El spune ca stiam in 2014, cand eram in puscarie, adica eu spalam bani din puscarie! Eu am dat banii la biserici, la oameni amarati, am salvat vieti omenesti. De asta am mers in Grecia, sa iau cetatenie la toata familia. Nu sunt dispus sa mi se nasca nepotii si eu sa fiu in puscarie. Eu am facut puscarie si nu mai vreau sa fac! Adica sa am nepoti si eu sa stau la puscarie ca vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, ma, platesc prejudiciu si fac puscarie in Grecia! In Grecia se pune o bratara, nu faci puscarie! Acolo faci puscarie doar daca dai in cap, omori", a spus Gigi Becali.

In aprilie 2015, omul de afaceri a fost eliberat conditionat din inchisoare, dupa 1 an si 6 luni petrecuti in spatele gratiilor. El avea de executat o pedeapsa de trei ani si sase luni, dupa ce a fost condamnat, pe 20 mai 2013, la trei ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu MApN si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari, in dosarul “Valiza” si in cel al sechestrarii celor care i-au furat masina. Becali a primit o reducere de 6 luni, dupa ce noul Cod Penal nu a mai incriminat infractiunea pentru care primise o condamnare, lucrase la atelierul de tamplarie al inchisorii si scrisese mai multe carti.

CUM AR PUTEA PRIMI BECALI CETATENIA GREACA, DESI NU A LOCUIT IN GRECIA PERIOADA MINIMA CERUTA DE LEGE

In mod normal, un cetatean al unei alte tari primeste automat dreptul de rezidenta in Grecia, daca investeste 250.000 de euro intr-o proprietate imobiliara pe teritoriul tarii, urmand sa obtina cetatenia abia dupa ce a locuit timp de 7 ani neintrerupt aici. In cazuri exceptionale, atunci cand o persoana poate aduce documente ca un parinte sau un bunic a fost nascut in Grecia sau a detinut cetatenia greaca, atunci el poate aplica pentru obtinerea accelerata a cetateniei grecesti si isi poate mentine si cea de-a doua cetatenie.

Familiei latifundiarului se trage din satul albanez Plase (Pleasa, in aromana), asezat in sud-estul Albaniei, langa orasul Korce (Corceaua, in aromana), la 20 km de granita de azi cu Grecia. Datorita faptului ca aveau aceeasi religie crestin-ortodoxa ca populatia greaca locala, puternica comunitate de aromanii din zona a fost considerata timp de secole ca fiind parte integranta a civilizatiei grecesti, mai ales ca membrii ei vorbeau limba greaca la perfectie, fiindu-le necesara desfasurarii comertului si mestesugurilor. Desi comunitatea aromana de aici devenise una dintre cele mai bogate din Epir si Macedonia, la finalul secolului XIX si inceputul secolului XX, mai ales dupa izbucnirea unui sangeros conflict interetnic intre nationalistii albanezi si cei greci in timpul Razboaielor Balcanice si al Primului Razboi Mondial, multi membri ai ei au emigrat masiv in Romania, SUA, Bulgaria sau Grecia.

In 1928, bunicul lui Gigi Becali, Gheorghe, s-a stabilit in Cadrilater, langa Silistra, atunci teritoriu romanesc in sudul Dobrogei, anexat de Romania in 1913. Dupa ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei, in septembrie 1940, familia Becali s-a mutat in nordul Dunarii, in Calarasi. Ulterior, pentru ca ar fi colaborat cu regimul legionar si se opuneau procesului de colectivizare, multi membri ai comunitatii aromane au fost deportati in timpul regimului comunist. In 1946, familia Becali a fost trimisa fortat in Banat, in comuna Sacalaz (jud. Timis), pentru ca in 1951 sa fie deportata din nou, in Zagna-Vadeni, un imens lagar de munca din zona Brailei, unde s-a nascut patronul FCSB. In 1959, domiciliul fortat si restrictiile de deplasare impuse de Securitate aromanilor au fost ridicate, iar familia Becali s-au stabilit in Pipera, langa Bucuresti. Acolo, Tase, tatal lui Gigi, a reusit sa faca avere din oierit, vanzand lactate si produse din carne de oaie marilor hoteluri bucurestene si cetatenilor arabi din Capitala, el trebuind sa le ofere marfa gratuit oamenilor influenti din Partidul Comunist, Securitate si Militie.

Gheorghe Becali a avut patru copii: Haralambie (tatal lui Victor si al lui Ioan Becali), Atanase (cunoscut ca Tase, tatal lui Gigi Becali), Toma si Constantin. Daca Gigi Becali poate dovedi ca tatal sau sau inaintasii lui pe linie paterna au detinut la un moment dat cetatenia greaca, atunci va putea fara probleme sa se mute in Grecia si sa primeasca, la randul lui, cetatenia greaca.