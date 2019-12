"FCSB nu prea se refuza!" Sare Gigi Becali cu oferta? Un fost jucator al celor de la FCSB vrea sa revina la vicecampioana Romaniei! Solutie SURPRIZA pentru postul de fundas central

Un fost jucator al celor de la FCSB ia in calcul o revenire la vicecampioana Romaniei.



Gigi Becali a anuntat pe ce posturi vrea sa aduca jucatori la FCSB in aceasta perioada de transferuri din iarna. Patronul ros-albastrilor a spus ca vrea sa aduca si un fundas central in conditiile in care situatia lui Planic referitor la contractul sau, nu este decisa, iar bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski a plecat din lotul ros-albastrilor.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Paul Papp, a spus ca nu ar refuza in viitor o oferta de la Gigi Becali pentru a reveni in lotul vicecampioanei Romaniei.

"MM este un om care stie mult fotbal. Niciodata sa nu spui niciodata. FCSB e FCSB, Becali nu prea se refuza. O sa vedem ce va fi pe viitor. FCSB are un grup plin de talente, din care antrenprul lor a reusit sa faca o echipa inchegata si a inceput sa aiba rezultate.

As vrea sa joc mai mult. Oricine isi doreste asta. Sunt deschis oricarei oferte. M-as intoarce si in Romania, am spus-o de multe ori. Duc lipsa gandului de a ma simti important, de a juca meci de meci, dar nu imi ramane decat sa ma pregatesc 100% si cand va veni randul meu sa dau totul", a declarat Paul Papp la digi.

Paul Papp a mai evoluat pentru FCSB intre 2014 si 2016, perioada in care a reusit sa castige titlul in Liga 1 si Cupa Romaniei.