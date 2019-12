Masura de URGENTA luata de Gigi Becali! Cati bani a virat in conturile FCSB-ului, dupa ce acestea ramasesera aproape goale: "Am imprumutat iarasi societatea"

Gigi Becali a virat o suma importanta de bani in conturile FCSB.

Patronul ros-albastrilor a fost nevoit sa imprumute din nou echipa, dupa ce in urma cu aproximativ o luna sustinea ca FCSB mai are in conturi 3 milioane de euro.

Gigi Becali a facut o noua depunere de 5 milioane de euro in conturile echipei:

"Eu am bagat 40 de milioane de euro in echipa, dar mi-am recuperat banii. Acum am imprumutat iarasi societatea cu 5 milioane, nu mai stiu exact", a spus Becali la Look Sport.

Patronul nu se teme de o eventuala prabusire a echipei si a marturisit ca daca ar vinde-o in acest moment ar obtine cel putin 50 de milioane de euro pentru FCSB:

"Daca vand acum Steaua, eu zic ca minim, minimorum face 50 de milioane. Asta e valoarea, nu o vand nici cu 200 de milioane. Dar daca as vinde toti jucatorii atata iau. Minim 50 de milioane", a mai spus patronul ros-albastrilor.

Conform transfermarkt, lotul FCSB-ului este evaluat in acest moment la 37.8 milioane de euro, cei mai valorosi jucatori fiind Florinel Coman si Dennis Man, a caror cota este de 5.5 milioane de euro.