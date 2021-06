Dusan Uhrin arunca bomba la Dinamo: "Nu am fost platit. Nu suntem deloc pe drumul cel bun!" Declaratiile antrenorului croat despre viitorul clubului

Antrenorul lui Dinamo dezvaluie situatia in care se afla clubul din Stefan cel Mare.

La Dinamo nu este niciodata liniste. Pana la venirea lui Dusan Uhrin, "cainii" aveau sanse minime sa scape de la retrogradare. Antrenorul croat a facut minuni si a salvat-o pe Dinamo de la un sezon rusinos. Echipa din Stefan cel Mare a terminat pe locul 6 in playout si a scapat si de grija barajului care o putea duce in Liga 2.

Cu toate ca actionarii DDB, cei care tin clubul in viata, au promis ca in sezonul viitor nu vor mai permite sa se ajunga la aceasta situatie, Uhrin declara ca Dinamo nu are un plan si acuza lipsa unui director general, care sa managerieze echipa.

"Sincer, e o situatie foarte grea, nu suntem deloc pe drumul cel bun, asta este sigur. Si sincer nu stiu daca se va schimba situatia sau patronul, trebuie sa iasa cineva in fata cu un plan pentru sezonul urmator, in acest moment eu nu stiu ca Dinamo sa aiba vreun plan. Acum eu vorbesc doar cu Mario. O data sau de doua ori am vorbit cu Alex de la DDB, dar mie nu mi-a spus nimeni ce vor sa faca. Voi vedea, dupa ce ma voi intoarce sigur trebuie sa discutam serios. Nu stiu sincer ce vor sau ce plan au.

Sa se clarifice situatia. Trebuie sa se reconstruiasca totul din punct de vedere tehnic, asta sigur. Si ceea ce tot repet, sa ai un plan. Ne trebuie neaparat un director general, cineva care sa incepe sa organizeze totul, sa transfere jucatori, sa discute despre calitatea conditiilor de pregatire", a declarat Dusan Uhrin pentru FANATIK.

Antrenorul croat a marturisit ca nu a fost platit in cele aproape doua luni pe care le-a petrecut la Dinamo, chiar daca a salvat echipa de la retrogradare.

"Nu, nu am fost platit deloc. Si nu cred ca a fost platit cineva. Trebuie sa-l intrebi pe Mario, dar ma indoiesc ca este cineva platit", a precizat Uhrin.

In ultima etapa din playout, Dinamo a remizat cu Chindia, 0-0. Suporterii au fost dezamagiti pentru ca echipa lor favorita nu a fortat o victorie, care ii asigura locul la barajul pentru Conference League. Uhrin i-a contrazis, declarand ca situatia in care se afla clubul nu corespunde cu o participare in cupele europene.

"Noi am vrut sa castigam. Am avut trei ocazii mari de joc, dar ne-a fost teama in ultimele 10 minute pentru ca daca pierdeam 1-0 puteam sa ajungem la baraj si nimeni nu si-a dorit asta. Chiar nu inteleg cum se poate gandi cineva la asta. Dinamo era aproape retrogradata cand am venit si dupa aceea sa vorbesti de Conference League cand tu n-ai un plan nici pentru sezonul care va incepe in curand? Sunt multi care vad in fata numai bani, dar acesti bani trebuie sa-i produci, nu vin din cer. Trebuie sa castigi meciuri, sa ai 11 jucatori, nu avem fundasi centrali, am doi Puljic si Ricardo Grigore, ne mai trebuie unul, ne trebuie musai atacanti. Dar sa stii ca n-am jucat la egal, am vrut sa castig", a dezvaluit Dusan Uhrin.