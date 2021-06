EXCLUSIV | Mirel Radoi, sustinut de cine se astepta mai putin! O legenda dinamovista ii ia apararea selectionerului Romaniei: "El a acceptat in timp ce altii nu prea s-au inghesuit!"

Selectionerul Radoi, sustinut de un fost dinamovist.

Danut Lupu ii ia aprarea lui Mirel Radoi si ii invita pe toti cei care il critica pe selectionerul Romaniei sa aiba rabdare cu acesta pana in toamna.

"Au fost niste chestii foarte bune si niste chestii putin mai bune. Una peste alta, eu spun ca partida a avut o fata frumoasa. Cat de cat, am incercat si am jucat ceva.

Mie mi-a placut, atat timp cat am jucat fotbal, sa atac, nu sa ma apar, cu toate ca pentru a construi un atac trebuie sa te aperi. Jucatorii romani mereu au construit, noi niciodata nu am putut sa demolam.

Noi trebuie sa intelegem un singur lucru. Radoi are acesti jucatori 10 zile maximum, nu ii are zi de zi sa poate sa construiasca o tactita, un joc. Si el, la randul lui, face ce crede mai bine. La un moment dat, stim foarte bine ca antrenorii platesc pentru rezultate.

V-ati gandit poate ca a fost singurul care a acceptat sa fie antrenor la echipa nationala intr-un in care nu a vrut nimeni? Am avut si noi un strain si mai bine nu il aveam. Ganditi-va totusi ca, repet, in 10 zile poti sa antrenezi o echipa? Sau niste jucatori? La echipa nationala, noi cand aveam rezultate, erau 10 insi de la Dinamo, 8 de la Steaua, dar cand iei unul de la o echipa, altul de la o echipa, e greu sa faci o echipa nationala.

Eu cred ca datorita faptului ca Mirel a venit intr-un moment cand nu toata lumea voi sa vina la echipa nationala, haideti sa ii dam credit pentru urmatoarele 3 meciuri, si dupa sa il judecam.

Va garantez eu, ca din cate il cunosc pe Mirel, daca nu va reusi sa castige cele trei meciuri va pleca singur", a spus Danut Lupu, la PRO X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

Romania a pierdut amicalul cu Anglia, scor 0-1, ajungand la cea de-a patra infrangere consecutiva.

Romania va disputa in septembrie trei meciuri in preliminariile CM 2022 din Qatar.

2 septembrie 2021

ora 21:45 – Islanda – ROMANIA, Liechtenstein – Germania, Macedonia de Nord – Armenia

5 septembrie 2021

ora 19:00 – Islanda – Macedonia de Nord

ora 21:45 – ROMANIA – Liechtenstein, Germania – Armenia

8 septembrie 2021

ora 19:00 – Armenia – Liechtenstein

ora 21:45 – Macedonia de Nord – ROMANIA, Islanda – Germania