O salveaza gloriile pe Dinamo?! Ioan Andone recunoaste ca s-ar implica: "Vom vedea. Nu stim ce ne rezerva viitorul"

Fost jucator si antrenor in Stefan cel Mare, Andone ar putea sa le intinda o mana de ajutor "cainilor".

Situatia financiara a echipei dinamoviste este una deplorabila, venirea lui Pablo Cortacero ca si actionar principal avand un efect negativ, nicidecum unul pozitiv, iar acum suporterii actionari din DDB cauta solutii pentru ca formatia din Stefan cel Mare sa nu se desfiinteze. Ioan Andone, actualmente parte din conducerea clubului FC Voluntari, nu ar zice nu in cazul in care ar putea ajuta pe Dinamo, insa mai multe lucruri impiedica acest lucru.

"Cu implicarea, daca putem, sa ajutam chiar cu bani suntem mai multi care am putea. Ionut Lupescu vrea. Am stat foarte mult de vorba pe subiectul Dinamo. M-au sunt cei din DDB, le-am spus. Situatia este foarte, foarte complicata. Solutii... daca as stii solutia as spune. Ca sa te gandesti la solutii. Trebuie spaniolii sa le poti da banii si ei sa plece.



Dupa care sa vezi ce faci cu datoriile. Aici e. Cu datoriile care vor veni, cu jucatorii care te-au dat, ai procese cu ei la UEFA. Solutii, e foarte greu. Daca nu gasesti un grup de persoane care sa se gandeasca ca peste 3 ani posibil sa existe un stadion nou in centrul Bucurestiului, cel mai central, daca nu gasesesti un grup de persoane de afaceri si sa faci un plan de afaceri sa poti sa scapi de datorii.

Sa poti sa iti programezi, cand o sa avem un stadion, o sa avem si echipa campioana, va fi foarte greu. Daca pot, cu drag m-as implicat, dar greu de luat o decizie, Vom vedea. Nu stim ce ne rezerva viitorul”, a spus Ioan Andone, pentru Telekomsport.