Fanii lui Dinamo au avut meciul lor inainte de Anglia - Romania! :)

Aproximativ 20 de suporteri de-ai 'cainilor' au mers la stadion imbracati in tricouri ale lui Middlesbrough. Au cantat "I love you, Boro", aluzie la noaptea neagra a Stelei pe Riverside in urma cu 15 ani. Atunci, ros-albatrii au fost eliminati de Middlesbrough in semifinalele Cupei UEFA, dupa un gol primit in final si o revenire din alta lume a echipei engleze.

