Dinamovistii, aproape sa se desparta de Sorescu?! "Exista multe echipe din strainatate care il doresc"

Singurul dinamovist convocat la nationala ar putea parasi formatia dinamovista in aceasta vara.

Cel mai bun jucator al "cainilor" in sezonul recent incheiat, Deian Sorescu si-a exprimat public intentia de a plecat de la Dinamo, iar aceasta poate fi indeplinita cat de curand. Mario Nicolae, directorul sportiv al echipei din Stefan cel Mare anunta ca exista interes pentru fotbalistul de banda, insa deocamdata nimic concret.

"Nu s-a mai discutat nimic cu Deian legat de subiectul unui posibil transfer in strainatate in aceasta vara. Nu exista niciun fel de tensiuni intre el, conducere sau fanii lui Dinamo Bucuresti. Suntem mandri ca a fost convocat la Nationala de seniori a Romaniei si este de apreciat evolutia lui din meciul cu Georgia.

Cu siguranta o sa devina un jucator de baza al nationalei in viitor. Exista mai multe echipe din strainatate care doresc sa il transfere pe Deian Sorescu, orice antrenor si club si-ar dori un jucator cu astfel de calitati. Este foarte devreme sa vorbim despre plecarea lui Deian din moment ce toate echipele sunt in vacanta.



In urma ultimelor doua sezoane bune facute de Deian, e normal sa se gandeasca sa prinda un transfer bun la o echipa din strainatate. Este visul fiecarui jucator sa ajunga sa joace in campionate puternice din Europa. Din pacate, este adevarat ca Dinamo in ultimii ani nu a reusit sa obtina trofee, dar este clar ca acest club l-a ajutat foarte mult in cariera", a spus Mario Nicolae pentru digisport.