EXCLUSIV: Ii mai da Becali o lovitura in plin lui Dinamo?! Negocieri de ultima ora cu fotbalistul care a impresionat in 2021

Se muleaza perfect pe cerintele lui Gigi Becali, dar decizia este la Mihai Stoica.

Unul dintre cei mai buni fundasi centrali din campionatul recent incheiat, Raul Albentosa, se afla in negocieri cu FCSB.

Zilele trecute, Gigi Becali anunta ca s-a saturat sa aiba emotii la fazele fixe din timpul jocurilor si isi doreste un fundas inalt care sa domine careul, in special la cornere. Dupa ce i-a adus pe Vucur si Alex Cretu, FCSB mai discuta cu un fotbalist.

E vorba despre ex-dinamovistul Raul Albentosa, uriasul de 1,92 metri care a impresionat in Stefan cel Mare in 2021.

Cifrele spaniolului plus modul in care a organizat defensiva “cainilor” au atras atentia granzilor din Liga 1. Craiova lui Mititelu a fost prima echipa care a facut public anuntul ca si-l doreste pe fotbalistul care a evoluat in La Liga. Insa, pe fir a intrat mai nou si FCSB.

"Am avut o serie de discutii cu cei de la FCSB pentru Raul, deocamdata lucrurile nu au evoluat. Din cate am inteles, Gigi Becali a aflat tarziu de aceste discutii pentru Albentosa si l-a desemnat pe Mihai Stoica sa decida daca il vor lua sau nu. Urmeaza sa vedem care este mutarea lor, intre timp, noi avem cateva oferte pe care le analizam. De altfel, singura oferta scrisa din campionatul romanesc este cea de la Craiova”, a declarat pentru www.sport.ro Marius Avram, impresarul lui Raul Albentosa.

Cifre Raul Albentosa in sezonul 2020/2021 in Liga 1:

Meciuri jucate 10

Titular 10

Total minute jucate 900

Medie minute pe meci 90

Goluri 1

Pase decisive 0

Cartonașe galbene 1

Cartonașe roșii 0

Autor: Ionut Brandusa