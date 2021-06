Deian Sorescu vrea sa plece de la Dinamo! Mesaj catre DDB: "Ma motiveaza trecutul"

Deian Sorescu poate pleca de la Dinamo.

Fundasul are o hartie de transfer ce valoreaza 1 milion de euro. ProSport a anuntat ca Sorescu nu isi doreste sa plece si a vorbit cu actualii conducatori ai clubului despre intentia sa. El vrea sa fie lasat sa plece gratis, deoarece nimeni nu va achita atat de mult in schimbul lui.

Sorescu mai are contract cu Dinamo pana in 2023. Cotat la 1,4 milioane de euro, conform Transfermarkt, Sorescu a marcat 21 de goluri si a oferit 25 de pase decisive in 114 meciuri jucate la Dinamo, club la care a ajuns in 2018.

"Sezonul de la Dinamo m-a maturizat foarte mult. Credeam ca venirea mea la Dinamo va fi un pas mare, va fi un progres sportiv si fizic. M-am maturizat fizic, psihic, e drept, dar ma asteptam sa castig trofee, campionate, cupe si asa mai departe. Ma motiveaza trecutul pe care l-am avut, e o motivatie pentru mine.

Sunt un baiat care nu e miscat de lucrurile mici. Nu am bagat lucrurile marunte in seama, am trecut usor peste.

Rautatea si dorinta mea mi-au adus multe beneficii. Si la nationala, e nevoie de multa munca. Calitatea mea principala e viteza, a doua rautatea in teren. Pe postul meu, trebuie sa bagi frica in jucatorii adversi. Mai am nevoie de lucrat tactic, mai ales pe noul post, dar si fizic”, a spus Sorescu, pentru FRF.ro.