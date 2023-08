Ovidiu Burcă a rămas cu Dinamo în suflet de pe vremea în care juca pentru formația din Șoseaua Ștefan cel Mare. Crescut la Școala de Fotbal "Gică Popescu", fostul fundaș care a evoluat și în Ecuador a povestit un moment inedit pentru cei de la Superbet.

La celebrul meci de pe Arena Națională dintre FCSB și Manchester City, în care fanii lui Dinamo le-au făcut o farsă roș-albaștrilor afișând un mesaj imens Doar Dinamo București, Ovidiu Burcă a participat "activ" la inițiativa suporterilor echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Ovidiu Burcă: "Găsisem acele cartonașe pe scaune"

„N-aș vrea să fiu răutăcios, dar am avut una la care chiar am participat. Eram acolo incognito! Venisem să văd Manchester City, probabil că știți despre ce e vorba! Am zis să nu merg la oficială, eram cu o șapcă pe cap. Găsisem acele cartonașe puse pe scaune, nu știam despre ce e vorba... Ne uitam unii la alții și am zis «Acum n-om ridica și coregrafia rivalilor noștri, hai să ne vedem de treabă!».

Apoi, când am ajuns acasă și am văzut minunăția aia de coregrafie... Am zis «Da, bine, ai fost și aici, e bine!». Nu știu dacă să spun din fericire sau din păcate, am fost acolo într-un moment istoric al clubului, așa a fost să fie”, a dezvăluit antrenorul lui Dinamo la Superliga Show.

Peste 45.000 de fani ai FCSB-ului au trăit pe 16 august 2016 o înfrângere usturătoare. Nu doar că au pierdut în fata englezilor de la Manchester City, 0-5, dar au fost și victimele unei farse ce va rămâne in istoria fotbalului.

Suporterii roș-albaștrilor au participat fără să știe la afișarea unui mesaj care s-a întins la Tribuna a doua: “Doar Dinamo Bucuresti”. Numele adversarei din campionatul intern a rămas afișat minute bune după startul partidei.