Dinamo cauta presedinte, insa a fost refuzata de 3 glorii! Problemele pentru DDB continua

Suporterii incearca sa puna clubul pe picioare din toate punctele de vedere.

Sunt stiute deja problemele financiare foarte mari ale "cainilor", insa suporterii din DDB incearca sa redreseze clubul si sa-l puna pe un drum ascendent. Pentru un moment, din punct de vedere sportiv au reusit acest lucru, iar acum fanii se concentreaza pentru inchegarea unei echipe, atat sportive, cat si administrative, care sa aduca un plus fata de stagiunea precedenta.

Radio Dinamo 1948 anunta ca DDB a negociat cu trei nume importante din istoria lui Dinamo. Ioan Andone, Ionut Lupescu si Marius Niculae au fost ofertati pentru a prelua functia de presedinte al lui Dinamo, dar toti trei au refuzat din diferite motive.

Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo, a preferat sa continue la FC Voluntari, acolo unde este presedinte, Ionut Lupescu este implicat in alte proiecte, in timp ce Marius Niculae le-a spus fanilor ca va veni in club atunci cand Pablo Cortacero va pleca.