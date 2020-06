Dinamo cauta de urgenta jucatori liberi de contract! Ce posturi vrea sa acopere Mihalcea dupa umilinta cu FCSB

„Cainii” au fost batuti la scor in Cupa Romaniei de o echipa de rezerve a FCSB si si-au compromis sansele de salvare a acestui sezon.

Adrian Mihalcea a cerut conducerii intarirea lotului, dupa ce a pierdut la scor primele doua meciuri oficiale pe banca de rezerve a lui Dinamo, 1-3 cu Sepsi in Liga 1 si 0-3 cu FCSB in Cupa Romaniei, ambele meciuri disputate pe teren propriu. Tehnicianul lui Dinamo ar vrea ca in perioada imediat urmatoare sa primeasca un fundas central cu experienta, un fundas dreapta, un mijlocas central defensiv si un atacant, plus inca un jucator U21. „Cainii” au doar varianta jucatorilor liberi de contract, deoarece nu este inca perioada de transferuri, dar au noroc ca multora dintre fotbalistii din Liga 1 le expira contractele pe 30 iunie. Oficialii clubului ar fi contactat mai multi agenti de jucatori pentru a le cere doar fotbalisti care sunt pregatiti sa intre imediat in teren si care sunt pusi la punct cu pregatirea fizica.

Mihalcea ar fi primit deja acceptul lui Ionut Negoita pentru un mic efort financiar in ceea ce priveste semnarea contractului cu un fundas central, post considerat esential de acoperit, daca se vrea salvarea de la retrogradare, in conditiile in care Mihai Popescu si Ricardo Grigore nu mai sunt considerati variantele potrivite pentru a face cuplu in centrul apararii cu Ante Puljici. Cei doi au avut o evolutie jenata in meciul cu FCSB, dupa ce, pe 6 iunie, au condus greva jucatorilor, care au refuzat sa joace amicalul cu Voluntari, nemultumiti ca nu li se platisera restantele salariale, si au intrat in colimatorul patronului.

Grigore, care a primit si banderola de capitan in incercarea de a-l face mai vandabil, ar putea sa o piarda, la fel ca locul in primul „11” rezervat jucatorului U21. La finalul meciului cu FCSB i s-a reprosat prestatia slaba, de la plasamentul in linie gresit, incercarile disperate de deposedare nereusite si intrarile dure de cartonas galben, la larghetea in marcaj de la golurile lui Olaru si Dumitru si lipsa indicatiilor utile pentru colegii de compartiment si pentru echipa in timpul meciului. Cel mai probabil, banderola va trece pe bratul unui jucator mai experimentat, precum Puljici, Filip, Lazar sau Mrzljak.

In alta ordine de idei, pana la finalul sezonului, jucatorii vor sta mai mult in cantonamentul de la Saftica, pentru antrenamente suplimentare, dupa ce echipa a aratat o slabiciune fizica vizibila in primele doua meciuri de dupa pauza de coronavirus. „Ros-albii” mai au noua meciuri decisive in campionat pentru a incerca salvarea de la retrogradare, in conditiile in care au ajuns pe locul 13, care duce direct in liga secunda, la un punct de locul 11. Ei mai trebuie sa joace cu FC Voluntari (Liga 1, 28 iunie, acasa), Viitorul (Liga 1, 2 iulie, deplasare), Academica Clinceni (Liga 1, 5 iulie, deplasare), FCSB (Cupa Romaniei, 8 iulie, deplasare), Poli Iasi (Liga 1, 11 iulie, acasa), Chindia (Liga 1, 15 iulie, deplasare), Hermannstadt (Liga 1, 18 iulie, acasa), Sepsi (Liga 1, 25 iulie, deplasare), FC Voluntari (Liga 1, 29 iulie, deplasare) si Viitorul (Liga 1, 1 august, acasa).