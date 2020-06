N-a iesit cu Spania, incercam cu Turcia! :) Oficialii lui Dinamo ar negocia cu fostul secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal din Turcia

Dinamo merge din dezastru in dezastru. Cu un picior in afara Cupei Romaniei dupa umilinta cu FCSB, 'cainii' nu au primit nici banii promisi de spanioli.

Investitorii spanioli reprezentati de Melero Marin trebuia sa vireze inaintea derby-ului cu FCSB cei 400 000 de euro ramasi din promisiunea facuta lui Negoita, insa banii nu au mai intrat.

Cu toate astea, Ionut Negoita ar avea inca o optiune prin care sa 'scape' de club. Conform ProSport, Negoita ar negocia de ceva timp cu un fond de investitii turc din care face parte si Erk Toros, fostul secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal din Turcia.

Conducerea DDB deja nu mai ia in calcul optiunea investitorilor lui Melero Marin, iar turcii de la Two Zero Ventures ar parea o optiune care este luata in calcul. Conform sursei citate, turcii ar fi interesati de tot pachetul de actiuni al clubului, iar negocierile ar fi ajuns in stadiul de verificare a actelor.