Dumitru, noua 'perla' a lui Gigi Becali?! Declaratia pustiului care s-a distrat cu apararea lui Dinamo: "Mi-a spus un coleg ca voi marca!" 

FCSB a castigat fara probleme primul meci din semifinalele Cupei Romaniei impotriva lui Dinamo, 3-0.

Bogdan Vintila a fost nevoit sa improvizeze impotriva lui Dinamo in absenta titularilor incontestabili, insa alegerile sale s-au dovedit a fi norocoase.

Cristian Dumitru, pustiul de 18 ani despre care MM Stoica declara in urma cu un an ca se va auzi, a fost introdus de Vintila in minutul 60 al meciului, in locul lui Adi Popa.

Tanarul jucator si-a facut simtita prezenta in teren un minut mai tarziu, cand a scapat singur cu portarul, insa nu a reusit sa inscrie. Tot el i-a pasat lui Darius Olaru, care a inscris al doilea gol.

Pentru a-si incununa prestatia, Dumitru a inscris ultimul gol al ros-albastrilor dupa un assist al lui Andrei Vlad. Atacantul s-a distrat cu apararea lui Dinamo si a trimis mingea pe langa Piscitelli.

La finalul meciului, Cristian a vorbit despre reusita sa si a marturisit ca un coechipier i-a spus inainte sa intre ca va marca.

"Ma bucur ca am reusit sa marchez, am doar 18 ani, trebuie sa raman modest in continuare si sa muncesc. De mic imi doresc sa joc un derby.

Am condus meciul de la un cap la altul, in prima repriza putea fi un scor mai mare, dar ne bucuram ca am castigat cu 3-0.

Mai avem returul, va fi foarte greu pentru Dinamo sa mai revina si va fi o finala deschisa, zic eu. Eu am dat tot ce am avut mai bun pe teren, ma bucur ca au avut incredere in mine.

Un coleg de pe banca mi-a spus ca voi marca atunci cand intru, am avut incredere in mine si am marcat", a declarat Cristi Dumitru la finalul meciului.