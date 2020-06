Capitanul lui Dinamo, declaratie razboinica inainte de derby: "Cu FCSB ne-am autodepasit in acest sezon! Aici se vede valorea"

Dinamo si FCSB se intalnesc in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, in aceasta seara!

Capitanul "cainilor" post-pandemie, Ricardo Grigore, cel desemnat de Mihalcea sa poarte banderola echipei a vorbit despre importanta meciului cu FCSB la doar cateva luni de la primul sau "Derby de Romania", pe care Dinamo l-a castigat cu 2-1.

Fundasul are incredere in echipa sa inainte de derby, chiar daca vor lipsi spectatorii, care au facut show in tribune de fiecare data la intalnirile dintre cele doua.

"Prima data am jucat in februarie impotriva lui FCSB, acum sunt capitan. Ma bucur! Trebuie sa ne ridicam la inaltimea asteptarilor si a suporterilor, care au facut totul pentru noi si sper sa nu ii dezamagim in acest meci pentru ca este foarte important.

Este o mansa tur-retur, deci trebuie sa fim atenti. Intalnim o echipa buna a Stelei, indiferent ce jucatori vor intra in teren la ei. Au un lot foarte valoros si nu trebuie sa ne relaxeze faptul ca nu unii titulari de la ei nu vor putea juca.

Ne-am autodepasit cu FCSB in acest sezon. Cred ca in aceste meciuri se vede valoarea fotbalistului. Aici se vede cu adevarat daca un fotbalist poate sau nu, cand se pune in slujba echipei, reuseste sa se autodepaseasca, isi calca pe orgoliu si pune capul in gheata adversarului fara sa tina cont de nimic.

S-a vazut ca suntem jucatori de valoare, atat in meciul cu ei, dar si in alte meciuri din acest sezon", a declarat Grigore pentru Fanatik.