IMAGINI HALUCINANTE dupa Dinamo 0-3 FCSB: "Ma simt ultimul om, imi vine sa ma las!" Ricardo Grigore a inceput sa planga in direct!

Situatia de la Dinamo ii face pe jucatori sa clacheze!

Capitanul din ultimele doua meciuri, Ricardo Grigore, e distrus dupa infrangerea cu rivala FCSB! Ricardo a inceput sa planga in fata microfonului si a facut declaratii dure! Desi are doar 21 de ani, fundasul face declaratii incredibile: "Ma simt ultimul om, imi vine sa ma las!"

"Nu ne trezim din cosmarul asta, nu putem sa ne calcam pe orgoliu, sa dam gol, sa ne facem jocul de la antrenamente. La antrenamente jucam, posesie, agresivitate, cand vine meciul zici ca uitam fotbalul cu totii. Suntem intr-o situatie foarte grea, nu am mai castigat de ceva timp si se simte. Se simte si lipsa jocurilor, speram sa ne revenim cat mai repede, avem meci cu Voluntari si nu mai avem voie sa facem pasi gresiti in lupta pentru evitarea retrogradarii.

Ma simt ultimul om, imi vine sa ma las. Nu mai am cuvinte, credeti-ma! Am crescut la clubul asta... (incepe sa planga) Am tot zis sezonul viitor, sezonul viitor... de 3 ani e la fel. Tot noi suntem aia care i-am batut pe Steaua, pe Astra, pe Viitorul si lista poate continua. Trebuie sa ne adunam. Fereasca Dumnezeu sa ajungem si mai rau, nu stiu ce se va intampla. Noi trebuie s-o scoatem la capat, nu avem de ales! Nu stiu de cate dusuri mai avem nevoie ca sa ne trezim. Aici e vorba de toata echipa, nu de un jucator sau altul. Trebuie sa jucam fotbal, avem ocazii, dar nu intra mingea in poarta. Sunt meciuri in care echipa adversa rateaza 6 ocazii si poti castiga tu cu 1-0! Nu jucam cu inima si asta se vede in rezultat!", a spus Grigore la Digisport.